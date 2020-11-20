В Брянской области подготовили 77 отрядов для оперативной очистки дорог от снега

В Брянской области для круглосуточной очистки региональных дорог от снега подготовили 77 патрульных отрядов. Все комбинированные дорожные машины и автопогрузчики оборудованы световой сигнализацией, датчиками ГЛОНАСС и радиостанциями.

Очистку дорог от снега и наледи буду производить по заранее разработанному графику. Для посыпки трасс в области заготовили 225 тысяч тонн песко-соляной смеси, которую можно применять при разных температурах, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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