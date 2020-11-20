На брянские улицы вышло больше 40 снегоуборочных машин

В целом в текущем сезоне на брянские дороги будут выходить 139 специализированных машин. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в пятницу, 20 ноября, в первый снегопад на улицы города вышли 28 комбинированных дорожных машин и 13 тракторов. К уборке снега приступили сразу после его начала около часа дня.

Первоначально дорожники обработали дороги песко-соляной смесью. По прогнозам синоптиков снегопад не прекратится в течение всей ночи. Все это время дорожная техника продолжит очистку улиц.

В целом в текущем сезоне на брянские дороги будут выходить 139 специализированных машин. Ручной расчисткой снега займутся около 200 человек. На посыпку дорог заготовили 32 тысячи кубометров песко-соляной смеси, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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