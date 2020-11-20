С начала года в роддомах Брянска появилась на свет 51 двойня

В Брянске зарегистрировали 51 двойню с начала года. В 15 случаях на свет появлялись «королевские» близнецы – то есть разнополые. Фото: Анна ЛЕВКИНА

51 двойню зарегистрировали в отделах ЗАГС города Брянска с начала года. В 15 случаях это были разнополые малыши. Такую информацию обнародовало ведомство в пятницу, 20 ноября.

После рождения близнецов 20 брянских семей стали многодетными. Чаще всего младенцев называли – София, Артем, Даниил, Елизавета, Ярослава, Варвара.

В отделах ЗАГС родителям младенцев вручили свидетельства о рождении, а также справки на получение единовременного пособия и путеводители «Семейное счастье». Последние разработал облдепартамент семьи, социальной и демографической политики. С их помощью можно узнать о мерах социальной поддержки, которые оказывают в регионе семьям с детьми.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».