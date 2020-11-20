За сутки в Брянске составили девять протоколов на «безмасочников»

Девять административных протоколов составили на так называемых «безмасочников» в Брянске только за одни сутки – четверг, 19 ноября. Итоги очередных массовых рейдов обнародовала пресс-служба горадминистрации.

В Брянске продолжили проверки на предмет соблюдения масочного режима. Накануне рейды провели на предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг. В них участвовали представители городского отдела торговли, районных администраций и полицейские.

Всего за сутки проверяющие обошли 137 объектов. Среди них – магазины, кафе, салоны красоты и торговые центры. всех нарушителей привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Уточним, больше всего «безмасочников» в четверг, 19-го, выявили в Володарском и Фокинском районах (по три). Еще двух поймали в Советском районе. И одного – в Бежице. С полным перечнем нарушителей минувшего дня можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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