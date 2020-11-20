В массовом ДТП на Флотской в Брянске пострадали два человека

Два человека пострадали при столкновении четырех автомобилей в Бежицком районе Брянска в четверг, 19 ноября. Обоих отпустили на домашнее лечение, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около 09.20 на улице Флотской. Столкнулись «Мерседес-Бенц», «Рено Меган», «Форд Фьюжен» и «Киа Рио».

Предварительно, ДТП спровоцировал 27-летний водитель «Мерседеса». Тот двигался со стороны улицы Ульянова в сторону Литейной. И налетел на «Рено», который ехал впереди и остановился для поворота налево. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, и, соответственно, на «Форд». А «Мерседес» вовлек в ДТП еще и «Киа Рио».

– В ДТП пострадали два человека, – говорят в Госавтоинспекции. – Это 32-летняя водитель «Форда» и 26-летнний водитель «Рено». Обоих отпустили на домашнее лечение с ушибами груди.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Всего за сутки на брянских дорогах зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими. Травмы получили три человека.

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