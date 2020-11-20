В Брянской области с 1 января увеличится минимальная зарплата

В Брянской области увеличат минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2021 года «минималка» составит 12 тысяч 850 рублей.

На федеральном уровне этот показатель будет равен 12 тысячам 792 рублям, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. Напомним, на сегодняшний день МРОТ в Брянской области – 12 тысяч 130 рублей.

В Брянской области в бюджете 2021 года также предусмотрели индексацию с 1 октября зарплат и социальных выплат на 4 процента. На такой же процент с 1 сентября следующего года повысят стипендии брянским студентам.

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