ВТБ Лизинг в полтора раза увеличил продажи автомобилей Volkswagen

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За 10 месяцев 2020 года ВТБ Лизинг передал клиентам более 1300 автомобилей Volkswagen, что на 50% превышает аналогичный показатель прошлого года. Компания входит в топ-3 по объему машин марки, проданных в лизинг в России.

Наибольшей популярностью у клиентов в 2020 году пользовались модели Polo, Tiguan и Touareg. Самую большую динамику роста продаж при этом показали Jetta (в 3 раза) и Polo (в 2,9 раза). В течение прошедших 10 месяцев пик интереса к автомобилям Volkswagen в ВТБ Лизинг пришелся на летние месяцы, когда клиентам было передано более 500 транспортных средств, что объясняется отложенным спросом в период пандемии, а также действующими в этот период программами государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

ВТБ Лизинг сотрудничает с ООО «Фольксваген Групп Рус» с 2012 года. В прошлом году компания заняла одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в портфеле марки. ВТБ Лизинг увеличил объем продаж, в том числе, за счёт крупных сделок в рамках проекта развития каршеринга в Москве.

«Мы рассчитываем на дальнейший рост продаж Volkswagen. Это очень популярная марка в России и, в частности, среди клиентов ВТБ Лизинг. В 2020 году спрос на автомобили бренда поддержала программа льготного лизинга Минпромторга, которая впервые была расширена на машины для такси, в том числе и на модель Polo. Многие наши клиенты из данного сегмента воспользовались этой возможностью, чтобы выгодно обновить или пополнить свои парки. Автомобили Volkswagen ценят за высокий уровень качества конструктивной сборки и потребительские свойства, и мы рады предоставить наиболее привлекательные и комфортные условия для их приобретения», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

«Мы предлагаем не только надежные автомобили, но и полный пакет услуг, начиная с рекомендации по выбору той или иной модели Volkswagen и комплектации и заканчивая профессиональным сервисом. Постоянно обновляя модельный ряд, мы всегда внимательно относимся к пожеланиям клиентов и стараемся предугадать их, внедряя все больше инновационных решений в наши автомобили. Для корпоративных клиентов мы предлагаем несколько способов пополнения автопарка, в том числе и лизинг, который помогает компании сэкономить средства. Мы рады, что клиенты ВТБ Лизинг все больше пользуются преимуществами этого финансового механизма», - добавил Дмитрий Кучинский, руководитель группы корпоративных продаж Фольксваген Легковые автомобили.

Лицензия №1000.