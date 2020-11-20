В Брянской области новые случаи коронавируса выявили в 23 городах и районах

В Брянской области за минувшие сутки новые случаи коронавируса выявили в 23 городах и районах, сообщили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших традиционно оказалось в Брянске. Здесь диагноз COVID-19 поставили 67 горожанам. В Карачевском районе зафиксировали 14 новых случаев ковида, в Комаричском – 10.

В Выгоничском районе и в Клинцах обнаружили по восемь новых заболевших, в Новозыбкове – шесть. В Трубчевском, Климовском районах и в городе Фокино выявили по три инфицированных. В Брянском, Унечском и Мглинском районах – по два.

По одному случаю коронавируса зарегистрировали в Дятьковском, Жуковском, Стародубском, Погарском, Брасовском, Навлинском, Почепском, Клетнянском, Клинцовском, Красногорском районах и в городе Сельцо.

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