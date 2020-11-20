Жителя Брянской области приговорили к двум годам за ножевое ранение

В Навлинском районе Брянской области осудили местного жителя 1986 года рождения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что 20 сентября 2020 года в селе Алешинка нетрезвый мужчина поссорился со своим знакомым и ударил его ножом в грудь. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Обвиняемого приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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