В Брянске приступили к внутренней отделке бассейна в Бежицком районе

Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Бежице включает 25-метровый бассейн на шесть дорожек, детский бассейн, спортивный зал. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершают строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса на улице Нахимова в Бежицком районе. Строители уже полностью сделали здание. Сейчас ведется наружная и внутренняя отделка. Специалисты проводят пуско-наладочные работы недавно установленной котельной. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Бежице включает 25-метровый бассейн на шесть дорожек, детский бассейн, спортивный зал. Такой же спортивный объект в настоящее время возводят в Фокинском районе. В целом на их строительство направили около 400 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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