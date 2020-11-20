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В Брянске приступили к внутренней отделке бассейна в Бежицком районе

Строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса подходит к концу
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Бежице включает 25-метровый бассейн на шесть дорожек, детский бассейн, спортивный зал.

Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Бежице включает 25-метровый бассейн на шесть дорожек, детский бассейн, спортивный зал.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске завершают строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса на улице Нахимова в Бежицком районе. Строители уже полностью сделали здание. Сейчас ведется наружная и внутренняя отделка. Специалисты проводят пуско-наладочные работы недавно установленной котельной. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Бежице включает 25-метровый бассейн на шесть дорожек, детский бассейн, спортивный зал. Такой же спортивный объект в настоящее время возводят в Фокинском районе. В целом на их строительство направили около 400 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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