Брянские школьники выйдут с «дистанционки» 23 ноября

Брянские ученики 5-11 классов выйдут с «дистанционки» в понедельник, 23 ноября. О возобновлении очного обучения на Брянщине заявила директор облдепартамента образования и науки Елена Егорова. А решение приняли на недавнем заседании оперштаба.

Так, в Брянской области не будут подливать ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции в школах. Учащиеся 5-11 классов, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, вернутся к очной форме обучения.

19 ноября на пресс-конференции губернатор Александр Богомаз говорил о возможном продлении «дистанционки» в средних и старших классах на одну-две недели. Но необходимости в этом санитарные врачи не усмотрели.

Напомним, ограничительные меры ввели в школах региона с 9 ноября. Они коснулись среднего и старшего звена. «Дистанционка» у них началась сразу после осенних каникул. Между тем учащиеся 1-4 классов продолжили учиться очно. У них занятия проходили в одном кабинете, с одним учителем, при минимальном числе контактов.

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