В Брянске на ремонт школьных бассейнов направят больше 19 миллионов рублей

В Брянске в 2021 году на ремонт школьных бассейнов направят 19,6 миллионов рублей. Такая сумма предусмотрена проектом бюджета на реализацию программы «Развитие образования и науки».

Напомним, депутаты областной Думы приняли в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Расходы регионального бюджета в 2021 году составят 68,5 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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