Трое молодых брянцев получили 30 лет колонии на троих за продажу наркотиков

Трое молодых людей из Брянска и Брянского района получили 30 лет колонии на троих за продажу наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима. Двое мужчин - в колонии строгого режима.

В суде установили, что молодые люди получали оптовую партию наркотиков, а потом делали "закладки", чтобы передать их потребителям. При обыске у них нашли 160 граммов запрещенных веществ.

Виновным вынесли приговор 19 ноября в Советском районном суде. Им назначили от 9,5 до 10,5 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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