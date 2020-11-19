В Фокинском районе Брянска из-за пожара эвакуировали 60 человек из подъезда

В Фокинском районе Брянска из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 60 человек из подъезда. Одного жильца вывели в дыхательной маске. Его жизни угрожала опасность.

Сообщение о пожаре на улице Белорусской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.04 в четверг, 19 ноября. На место выехали четыре пожарные машины и автолестница. Оказалось, что горит подвал в пятиэтажном доме. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Через 40 минут с пламенем удалось справиться. В 18.44 пожар потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

При пожаре никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелся подвал.

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