Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В общественных местах Брянска поймали пять «безмасочников»

Проверки в городе межведомственная комиссия проводит ежедневно
Надежда СОКОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Очередная проверка прошла в среду, 18 ноября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сотрудники полиции проверили магазины, торговые центры, кафе, салоны красоты. Всего обследовали 137 объектов. Поймали пять «безмасочников». Им выписали административные документы.

Один протокол составили в Бежицком районе, по два – в Володарском и Советском. В Фокинском районе обошли 38 торговых предприятий. Нарушителей не выявили. Проверки по соблюдению масочного режима в общественных местах Брянска проводят ежедневно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».