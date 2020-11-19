В общественных местах Брянска поймали пять «безмасочников»

В Брянске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Очередная проверка прошла в среду, 18 ноября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сотрудники полиции проверили магазины, торговые центры, кафе, салоны красоты. Всего обследовали 137 объектов. Поймали пять «безмасочников». Им выписали административные документы.

Один протокол составили в Бежицком районе, по два – в Володарском и Советском. В Фокинском районе обошли 38 торговых предприятий. Нарушителей не выявили. Проверки по соблюдению масочного режима в общественных местах Брянска проводят ежедневно.

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