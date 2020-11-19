За прошедшие сутки от коронавируса скончались сразу шесть человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области от коронавируса скончался 18-летний пациент. У молодого человека были сопутствующие заболевания. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на пресс-конференции 19 ноября.

- Смертность от коронавиурса в регионе выросла, - отметил глава региона. - Но это не говорит о том, что стали хуже лечить. У нас в полтора раза больше заболевших, чем весной. Тогда максимум за сутки был около 100 человек. Сейчас - больше 160.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались сразу шесть человек. Такие данные опубликовали в оперативном штабе 19 ноября.

На 18 ноября в больницах с коронавирусом находились 1328 брянцев. Из них в реанимации - 111 человек, на ИВЛ - 47.

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