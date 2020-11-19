Брянца осудили на два года за поножовщину

52-летнего жителя Брянского района осудили за поножовщину. В суде установили, что 24 мая в деревне Добрунь пьяный мужчина в ходе ссоры ударил своего знакомого ножом в грудь. Потерпевший получил телесные повреждения.

– Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».