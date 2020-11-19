Брянца осудят за лесной пожар в два гектара в заказнике

Передано в суд уголовное дело о лесном пожаре на территории природоохранной территории. За содеянное ответит 57-летний житель Мглинского района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Брянца обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» и «Нарушение режима заказника, повлекшее причинение значительного ущерба».

По версии следствия, инцидент произошел в апреле. Находясь на территории государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский», мужчина поджег траву. Это привело к лесному пожару площадью в два гектара. А причиненный ущерб лесному фонду оценили в 35 тысяч рублей.

По существу это дело рассмотрит Мглинский районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».