Санкт-Петербург и ВТБ заключили соглашение о строительстве Витебской развязки ЗСД

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Правительство Санкт-Петербурга и группа ВТБ заключили соглашение о реализации проекта строительства Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) на основе государственно-частного партнерства. Документ подписан в развитие действующего между городом и банком соглашения о строительстве и эксплуатации ЗСД.

Соглашение, фиксирующее параметры реализации проекта Витебской развязки, подписано 18 ноября 2020 года в рамках «Транспортной недели» в Москве. Со стороны Санкт-Петербурга подпись под документом поставил вице-губернатор Максим Соколов, со стороны частного партнера соглашение подписал первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

В соответствии с документом, партнеры реализуют одно из перспективных проектных решений Западного скоростного диаметра – Витебскую развязку протяженностью 2,6 км. Участок предполагает шесть полос автодороги с расчетной скоростью движения до 110 км/час, его пропускная способность – до 70 тысяч транспортных средств в сутки. Создание Витебской развязки существенно улучшит доступность ЗСД для жителей прилегающих районов города, снизит нагрузку на существующую развязку Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть. В перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД), что обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.

«Наш опыт эксплуатации Западного скоростного диаметра показывает, что современная транспортная инфраструктура очень востребована жителями Санкт-Петербурга. Ежедневно мы фиксируем сотни тысяч поездок по магистрали, почти сто миллионов транзакций по итогам прошлого года – свидетельство важности и продолжения развития такого рода проектов. При этом опыт строительства центрального участка ЗСД – создания уникальных сооружений в срок и в рамках установленного бюджета, является примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса в решении социально значимых задач по формированию современной инфраструктуры», – прокомментировал подписание соглашения первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

«Витебская развязка даёт старт масштабному проекту ШМСД, который по своему объему и значению для города сравним с Западным скоростным диаметром. Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, наших партнёров и отметить, что применение механизма государственно-частного партнёрства в очередной раз подтверждает, что Санкт-Петербург успешно применяет данную практику взаимодействия с бизнесом и является лидером в развитии проектов ГЧП. Строительство Витебской развязки позволит решить сразу несколько ключевых транспортных задач города, которые ставит перед нами губернатор Санкт-Петербурга, в том числе обеспечить связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами. Также удастся снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы. Это очередной важный шаг на пути строительства внутригородских скоростных дорог», – вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Стоимость строительства развязки ЗСД с перспективной ШСМД оценивается в 27 млрд рублей, из которых около 10 млрд будут привлечены ООО «Магистраль северной столицы». Предполагаемый срок строительства составит четыре года, эксплуатация в рамках Соглашения о ГЧП будет осуществляться ООО «Магистраль северной столицы» до 2042 года, то есть до конца срока действия соглашения.

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