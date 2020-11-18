Брянский студент стал призером всероссийской олимпиады по литейному производству

Студент Брянского государственного технического университета Алексей Понизов стал призером всероссийской олимпиады по литейному производству. Он занял третье место среди учащихся по программам магистратуры.

В олимпиаде смогли принять участие победители и призеры отборочных этапов, студенты направлений «Металлургия», «Материаловедение и технологии материалов» и «Машиностроение».

Олимпиада прошла в рамках десятой международной научно-практической конференции «Прогрессивные литейные технологии», рассказали в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

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