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Брянский студент стал призером всероссийской олимпиады по литейному производству

Магистрант БГТУ Алексей Понизов занял третье место
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Студент Брянского государственного технического университета Алексей Понизов стал призером всероссийской олимпиады по литейному производству. Он занял третье место среди учащихся по программам магистратуры.

В олимпиаде смогли принять участие победители и призеры отборочных этапов, студенты направлений «Металлургия», «Материаловедение и технологии материалов» и «Машиностроение».

Олимпиада прошла в рамках десятой международной научно-практической конференции «Прогрессивные литейные технологии», рассказали в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

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