Аудитория Школы инвестора ВТБ выросла до 100 тысяч уникальных посетителей в месяц

Фото: "ВТБ".

С 15 октября по 15 ноября число уникальных посетителей Школы инвестора ВТБ превысило 100 тысяч человек. Ресурс стал одним из самых востребованных среди образовательных проектов для начинающих инвесторов. ВТБ Капитал Инвестиции намерены развивать проект, запущенный в сентябре прошлого года: в планах - дополнение контента, запуск новых курсов и форматов обучения.

Школа инвестора ВТБ Капитал Инвестиции позволяет получить полезную информацию, достаточную для того, чтобы сделать первые шаги на бирже, углубить и систематизировать свои знания, а также освоить ключевые особенности и приемы торговли. Использование ресурса – бесплатное. На нем в удобном формате представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также предложены мини-курсы с оценкой знаний. Максимально понятно и просто материал изложен в видеороликах, записанных экспертами ВТБ. Проверить свои знания можно с помощью тестов, в том числе в игровой форме.

Особенно активно посетители пользуются разделом «Практика», где собраны ответы на самые популярные вопросы про инвестиции: что такое брокерский счет и ИИС, как платить налоги с инвестиций, что можно купить и продать на бирже и многое-многое другое. В разделе «Конференции» на постоянной основе проходят открытые видеоконференции с крупнейшими российскими компаниями, где наши клиенты могут задать интересующие вопросы напрямую топ-менеджменту эмитентов. К настоящему моменту проведено уже 55 мероприятий, в них приняли участие более 110 тысяч человек.

«Мы рады констатировать, что наша открытая чуть более года назад Школа инвестора становится все более востребованной. Это связано, в том числе, и со стремительным ростом интереса к инвестиционным продуктам в России. Сегодня на рынок приходит много новых инвесторов, им важно где-то получать информацию, необходимую для хорошего старта работы на бирже. Мы постарались создать такой ресурс, видим большой спрос на него и намерены развивать его в дальнейшем. Наша цель — сделать процесс инвестирования средств максимально понятным и удобным для простого человека. И работа по повышению финансовой грамотности является важным инструментом в ее достижении», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

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