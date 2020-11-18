Брянские медики получили 62 санитарных машины

За пять лет автопарк региональных больниц пополнился 271 автомобилем, из них 209 – это скорые помощи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянских медиков из отдаленных населенных пунктов снабдили санитарными автомобилями. Для участковых терапевтов за областные средства приобрели 62 специализированные машины.

Лечебные учреждения Брянщины полностью обеспечены машинами скорой помощи различного класса для транспортировки пациентов с коронавирусом, рассказали в оперативном штабе.

За пять лет автопарк региональных больниц пополнился 271 автомобилем, из них 209 – это скорые помощи.

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