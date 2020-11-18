В брянском поселке Локоть впервые зажгли фонари в парке

Фото: "Локоть-инфо".

В брянском поселке Локоть 18 ноября впервые зажглись фонари в парке, где проходит капитальный ремонт. Об этом сообщили в группе "Локоть-инфо" в социальных сетях.

В парке установили 37 новых светильников и 16 лавочек.

В парке планируют восстановить фонтаны, которые функционировали здесь во времена царской усадьбы. Малый фонтан накрыли куполом из полиэтилена, чтобы была возможность выложить его мозаикой при отрицательных температурах.

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