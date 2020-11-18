В брянском Новозыбкове официально открыли поющую клетку

Фото: конкурс новых достопримечательностей «Культурный след».

В Новозыбкове Брянской области 18 ноября официально открыли новый арт-объект, посвященный ученому-орнитологу Льву Беме. «Птичья клетка Беме» - это не простая беседка, а интерактивный объект.

Одновременно внутри могут находиться до 10 человек, которые не только услышат голоса птиц, но увидят их обладателей. Для зрителей установили скамейку. Клетку снабдили микрофоном и скрытым проектором.

На постамент арт-объекта нанесен QR-код, перейдя по которому можно попасть на сайт с информацией о профессоре Льве Беме. Идея оригинального проекта принадлежит жительнице Новозыбкова, педагогу Юлии Песенко. Ее проект победил на всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след».

Авторами эскиза выступили Полина Белокреницкая и Лиса Андрущенко. Скульптор – Константин Новиков, инженер-программист – Василий Трохин, рассказали в социальной сети на странице проекта «Культурный след».

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