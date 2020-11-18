В Брянске опровергли информацию о зажатой в троллейбусе старушке

В Брянской городской администрации прокомментировали инцидент с якобы зажатой в дверях троллейбуса пенсионерке, которую протащили по дороге. По официальной версии, пенсионерка упала, еще не заходя в салон. А сам «рогатый» на тот момент был недвижим.

О происшествии стало известно из социальных сетей. О нем рассказала жительница Брянска Ольга Шмидт. Девушка рассказала о злоключении, которое произошло с ее 85-летней бабушкой на остановке «Электроника» в Советском районе. Со слов горожанки, днем 16 ноября престарелая родственница попыталась зайти в троллейбус, но ногу ей зажало дверью. Она упала, а транспорт тронулся. Итог – перелом ноги и госпитализация.

18-го числа официальное опровержение этой информации дал начальник отдела по транспорту городской мэрии Игорь Чубчиков. Процитируем:

«Увидев в зеркало заднего вида, что к троллейбусу спешит пожилая женщина, водитель решила подождать, пока та не осуществит посадку. На подходе к средней двери пассажирка потеряла координацию и упала возле троллейбуса. Никакого движения в это время троллейбус не производил. Двери транспортного средства оставались открытыми.

Именно водитель вышла из троллейбуса, поинтересовалась состоянием пожилой женщины, вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В это время кондуктор троллейбуса и неизвестный пассажир помогли упавшей женщине сесть на лавочку. До приезда бригады скорой медицинской помощи водитель и кондуктор находились рядом с бабушкой».

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Пояснение по ситуации с травмированной пенсионеркой дал представитель мэрии