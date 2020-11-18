В Брянской области изъяли 39 единиц незарегистрированного оружия

В Брянской области полицейские изъяли 39 единиц незарегистрированного оружия, 515 боеприпасов, 1350 граммов взрывчатки и 10 частей оружия. В полиции подвели итоги операции "Арсенал". Ее проводили в течение двух дней на территории всей Брянской области.

Сотрудники выявили 54 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов. 15 человек сдали незарегистрированные ружья и патроны добровольно.

- Изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертиз, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».