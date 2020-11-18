На российско-белоруской границе в Брянской области остановили больше 50 нарушителей

На российско-белорусском участке границы в Брянской области за один день поймали больше 50 нарушителей. Их задержали пограничники в понедельник, 17 ноября.

Днем в половину первого в Клинцовском районе остановили два микроавтобуса. В них ехали 12 иностранцев, которые планировали попасть в нашу страну. Через несколько часов два микроавтобуса задержали в Новозыбковском районе. В автомобилях находились 16 нарушителей. Еще 13 иностранцев пограничники остановили ближе к полуночи.

За нарушение режима Государственной границы Российской Федерации всех оштрафовали. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.

- Несмотря на временные ограничения, введенные правительством РФ, нарушители не оставляют попыток попасть в Российскую Федерацию, - говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. - Они действуют как одиночно, так и группами, используют основные автотрассы и проселочные дороги разных районов области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».