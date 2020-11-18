В брянском ТРЦ закрылся развлекательный центр из-за коронавируса

В ТРЦ "Мельница" в Советском районе Брянска из-за коронавируса закрывают развлекательный центр, который располагался на третьем этаже. Об этом сообщили в группе центра в социальных сетях. Он не работает с 18 ноября.

"В связи со сложной экономической ситуацией, связанной с эпидемиологической обстановкой, мы вынуждены пойти на принятие тяжелого решения - закрыть развлекательную зону в ТРЦ, - пишут администраторы. - Нам очень нелегко расставаться со своими посетителями, которые на протяжении десяти лет могли отдохнуть и развлечься в семейном развлекательном центре".

На третьем этаже располагался детский центр и кинотеатр. Владельцы сообщили, что теперь здесь откроются магазины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».