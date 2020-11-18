Брянское поисковики нашли останки трех красноармейцев

Фото: Максим Волков.

Брянские поисковики в Дубровском районе нашли останки трех красноармейцев. Медальонов и каких-либо вещей при себе у них не оказалось. Предположительно, они воевали в 278-й стрелковой дивизии 50-й Армии Брянского фронта и погибли в сентябре 1941 года.

Бойцов обнаружили Максим Федоров и Виктор Демидов из поискового отряда "Оплот военно-транспортной авиации", сообщает руководитель Объединения поисковых отрядов "Брянский фронт" Максим Волков в социальных сетях.

"Несмотря на сильное похолодание, поисковики продолжают свою работу", - пишет он.

Место боя нашли в небольшом овражке. Останки солдат обнаружили в стрелковых ячейках.

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