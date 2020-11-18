В Брянске в ТРЦ "Мегагринн" построят парковку на 2250 машин

В Брянске в торговом центре "Мегагринн" на старом аэропорту построят парковку на 2250 машин. Одна из них будет подземной и шестиуровневой. Она вместит 1850 автомобилей. Над землей смогут припарковаться 400 машин.

Напомним, стройку огромного центра возобновили в Брянске. Торговые площади будут занимать около 90 тысяч квадратных метров. Общая площадь центра - 200 тысяч квадратных метров.

У "Мегагринн" недавно появился новый владелец. Он планировал вложить в достройку ТРЦ 10 миллиардов рублей.

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