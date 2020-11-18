Житель Брянской области за одну ночь совершил серию краж и погромов

На территории одного из предприятий он поджег цех и вилочный погрузчик. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области в ночь на 15 ноября в поселке Белые Берега произошла серия краж и погромов. Выяснилось, что к происшествиям причастен ранее не судимый 23-летний местный житель.

Молодой человек в течение ночи повредил висящую на магазине камеру наблюдения, затем сорвал зеркало и номер с припаркованного автомобиля. После этого на территории одного из предприятий он поджег цех и вилочный погрузчик. Предпринял попытку сжечь грузовик с готовой продукцией.

Очевидцы успели ликвидировать пожар до того, как он перекинулся на ближайшие постройки и жилые дома. После серии погромов и поджогов молодой человек увез чужие мопед и велосипед.

При задержании дебошир так и не смог пояснить причину своих поступков. Лишь сослался на то, что был сильно пьян. По предварительным подсчетам, ущерб от его ночных похождений превышает два миллиона рублей. Все похищенное уже вернули владельцам.

На задержанного завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за кражи, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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