В Стародубском районе местного жителя осудили за взятку полицейскому. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Штраф заплатит 36-летний житель Стародубского района, который попался на взятке сотруднику полиции. Уголовное дело рассмотрел местный суд. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 18 ноября.

Брянца признали виновным по статье "Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей".

В суде установили, что 8 сентября фигурант передал полицейскому одну тысячу рублей в качестве взятки полицейскому. За деньги он рассчитывал избежать административной ответственности за совершенное правонарушение. Однако от денег правоохранитель отказался, о факте взятки доложил в дежурную часть.

– В суде виновный свою вину признал в полном объеме, – отмечают в надзорном ведомстве. – Приговором ему назначено наказание в виде девяти тысяч рублей штрафа. В законную силу этот документ пока не вступил.

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