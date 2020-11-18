В Брянской области в пожаре погибли два человека

При наступлении холодов традиционно возрастает количество пожаров в частном жилом секторе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области 18 ноября в пожаре погибли два человека. Трагедия произошла в населенном пункте Ясеновка Климовского района. В жилом доме на улице Первомайской загорелись постельные принадлежности и пол на площади два квадратных метра.

Сообщение о пожаре в дежурную часть МЧС поступило в 11.17. На место происшествия выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. В 11.36 пожар локализовали, в 11.41 ликвидировали. На тушении задействовали два ручных пожарных ствола, работало звено газодымозащитной службы.

В огне погибли 58-летний и 33-летний мужчины. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

Напомним, аналогичный случай произошел накануне вечером. 17 ноября в Суражском районе в частном доме в огне погиб 61-летний мужчина.

При наступлении холодов традиционно возрастает количество пожаров в частном жилом секторе. Нередко в огне гибнут люди. Это связано с активным использованием неисправных систем отопления и нагревательных приборов.

Главное управление МЧС России по Брянской области обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

При чрезвычайных ситуациях звоните:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;

- «01» - со стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

- Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области- 8(4832) 443-000.

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