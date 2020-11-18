В Брянской области обнаружили три бесхозных скотомогильника

В Выгоничском районе Брянской области обнаружили три бесхозных биотермических ямы. Помимо отсутствия собственника на скотомогильниках выявили существенные недостатки эксплуатации. Проверку провели специалисты районной прокуратуры и Россельхознадзора.

По требованию суда управление ветеринарии Брянской области должно провести ветеринарно-санитарное освидетельствование скотомогильников. А затем включить их в перечень неиспользуемых объектов, подлежащих ликвидации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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