ВТБ Лизинг расширяет сотрудничество с Институтом Ядерной Медицины клиники академика Ройтберга

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ВТБ Лизинг и АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заключили новый контракт на поставку оборудования для проведения магнитно-резонансной томографии и лучевой терапии в «Институте Ядерной Медицины» Химки. Компания профинансирует приобретение позитронно-эмиссионного томографа и комплекса для производства радиофармакологических лекарственных препаратов, сумма сделки составит более 400 млн. руб. Техника будет предоставлена клиенту на условиях финансового лизинга сроком на три года.

В августе 2020 года ВТБ Лизинг уже профинансировал приобретение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) серверного и сетевого оборудования стоимостью более 200 млн. руб. для строительства «Института Ядерной Медицины» в подмосковных Химках. Стороны намерены расширять взаимодействие и в дальнейшем.

По итогам первого полугодия 2020 г. ВТБ Лизинг занимает второе место в рэнкинге РА Эксперт среди лизинговых компаний России по объему портфеля медицинской техники и фармацевтического оборудования (платежи к получению на 1 июля 2020 г. — 1,2 млрд руб.).

«Медицина стала одной из тех отраслей, которая привлекла к себе особенное внимание в этом году. В обществе повысился интерес к медицинским технологиям, и это привело к росту инвестиций в здравоохранение, в том числе через инструменты лизинга. Сотрудничая с ведущими поставщиками медицинского оборудования, ВТБ Лизинг активно развивает продуктовое предложение и работу с клиентами в этом сегменте бизнеса. Мы стремимся предложить наиболее выгодные условия и фокусируемся на сокращении сроков реализации сделки», — отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.

«Институт Ядерной Медицины» Химки является структурным подразделением АО «Медицина», - говорит его руководитель, президент АО «Медицина», академик РАН, Заслуженный врач РФ Григорий Ройтберг. – Собственное производство широкого ряда радиофармакологических лекарственных препаратов позволит не только увеличить количество исследований, расширить список нозологий, по которым их можно будет проводить, но главное, значительно сократит время ожидания для пациентов такой важной процедуры, как ПЭТ/КТ».

Открытие одного из крупнейших центров ядерной медицины в Европе планируется в начале 2021 года. Институт создан на основе объединения ряда клинических, клинико-диагностических отделений и лабораторий, в нем заложены самые передовые технологии в области ядерной медицины. В состав Института входят следующие клинические и диагностические подразделения: отделение радиотерапии; отделение радионуклидной терапии; отделение брахитерапии; отделение радионуклидной и лучевой диагностики, циклотронно-радиохимический комплекс. Площадь лечебного амбулаторно-диагностического комплекса составляет 21 017 м2. Помимо клинической деятельности в «Институте Ядерной Медицины» Химки запланирован целый комплекс научных работ, как в области клинических исследований, так и в аспекте научно-практических конференций и подготовки кадров.

Лицензия №1000.