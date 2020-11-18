В Брянской области из-за коронавируса запретили новогодние корпоративы

В Брянской области из-за коронавируса на предприятиях и в организациях запретили праздничные корпоративы. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое прошло в правительстве Брянской области.

При этом новогодние елки для воспитанников детских садов проводить можно. Но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при ограниченном количестве присутствующих. Также улицы городов и поселков региона должны быть украшены к новому году.

— В новогодние праздники наши города должны быть украшены, – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. – Праздник должен быть и в Брянске, и районных центрах, и в поселках. Елки надо установить, улицы украсить. Насчет корпоративов сразу надо сказать и предупредить, чтобы не заказывали даже, не тратили время и деньги.

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