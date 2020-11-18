В ДТП в брянской Жуковке пострадали оба водителя

Два человека получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Жуковка во вторник, 17 ноября. Одному из них потребовалась госпитализация, сообщает УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около половины восьмого вечера на улице Карла Маркса. Столкнулись два автомобиля – УАЗ-390945 и «Мицубиси Ланцер».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 44-летний водитель «буханки». Поворачивая налево, тот не уступил дорогу иномарке. Второму автомобилисту 22 года, он ехал по главной дороге.

– В происшествии пострадали оба водителя, – говорят в Госавтоинспекции. – У мужчины из «УАЗа» медики диагностировали перелом ноги со смещением и ушиб груди. Его увезли в больницу. А второго автомобилиста с ушибами лица и ссадинами на руке отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего на брянских дорогах во вторник, 17-е, случилось три автоаварии, в которых калечились люди. Различные травмы получили шесть человек.

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