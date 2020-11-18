За неделю в Брянской области поймали 37 пьяных водителей

37 случаев нетрезвой езды зафиксировали в Брянской области только за одну неделю — с 9 по 15 ноября. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

17 автомобилистов подтвердили свою нетрезвость. Еще 14 отказались "дуть в трубочку". Нашлись и те, кто сел пьяным за руль повторно. Таких уголовных дел завели шесть. Фигурантам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей, длительные обязательные работы либо же до двух лет колонии.

Кроме того, 44 раза с дорог удаляли пьяных пешеходов. Еще в 30 случаях родители перевозили детей без специальных кресел – на них составили административные протоколы.

Также в отчетный период в регионе произошло 103 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Это так называемые ДТП-"железки", где повреждения получали исключительно автомобили.

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