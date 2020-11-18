В Суражском районе в пожаре погиб мужчина

Один человек погиб в пожаре в Суражском районе вечером во вторник, 17 ноября. Горел частный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 21.47 – поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. Сообщалось, что возгорание произошло в частном жилом доме по улице Садовой в деревне Струженка.

К месту ЧП оперативно выехали пожарные бригады – ПСЧ-18 и ДПК Дубровка. По прибытию они обнаружили горение кровати и постельных принадлежностей на площади в шесть квадратных метров.

– В 22.33 пожар локализовали, спустя пять минут – ликвидировали полностью, – говорят в пресс-службе чрезвычайного министерства. – Один человек травмирован. Причину пожара установят эксперты.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в огне погиб 61-летний мужчина.

Кстати, всего за прошедшие 24 часа в Брянской области потушили шесть техногенных пожаров.

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