В Фокинском районе Брянска благоустраивают территорию у нового бассейна

В подсобных помещениях укладывают красно-белую плитку в спартаковских цветах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном вышло на финишную прямую. Подрядчики уже полностью построили здание и приступили к благоустройству прилегающей территории. Строители меняют временное ограждение на металлический забор.

В самом здании обустраивают вентиляцию, устанавливают радиаторы, собирают дно чаши бассейна, облицовывают стены, делают электрику. В подсобных помещениях укладывают красно-белую плитку в спартаковских цветах. Кроме этого, рабочие завершают шестисекционный витраж, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».