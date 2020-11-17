В Брянске скончался преподаватель областного колледжа искусств Виктор Савкин

Фото: Брянский областной колледж искусств.

В Брянске 17 ноября на 76-м году жизни скончался преподаватель музыкального отделения областного колледжа искусств, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Виктор Савкин. Об этом сообщили на официальном сайте учебного заведения.

Виктор Петрович окончил Саратовскую государственную консерваторию и более 50 лет жизни отдал обучению молодых музыкантов. В Брянске Виктор Савкин с 1972 года трудился в музыкальном училище, а позднее в областном колледже искусств. Преподавал флейту, кларнет и саксофон.

Виктор Савкин воспитал несколько поколений музыкантов и педагогов. Среди его учеников такие известные музыканты, как первая флейта российского национального оркестра Максим Рубцов и артист оркестра камерного музыкального театра имени Покровского Леонтий Савкин.

Коллеги и ученики вспоминают о Викторе Савкине как о высококлассном учителе и музыканте. Брянское профессиональное музыкальное сообщество скорбит о кончине прекрасного педагога и человека.

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