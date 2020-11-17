В Брянской области снизился среднесуточный прирост заболевших коронавирусом

В Брянской области снизился среднесуточный прирост коронавирусных больных. На сегодняшний день он равен 12,8 процентов, неделей ранее был – 13,7. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое прошло в понедельник,16 ноября.

– Начиная с 44 недели, мы видим снижение темпов прироста, — сказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. – Все относительные показатели свидетельствуют о том, что на предыдущих неделях отмечалась стабилизация и 46 неделя дала нам небольшое снижение – тенденция к снижению заболеваемости есть. Это происходит на фоне того, что тестирование у нас продолжает расти, увеличивается охват тестируемых.

Возраст заболевших остается прежнем. Чаще всего коронавирус выявляют у мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет. За ними следует возрастная группа от 30 до 49 лет. На третьем месте – пенсионеры старше 65 лет.

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