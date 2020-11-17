В брянских больницах установят дополнительные емкости для кислорода

В брянской областной больнице до конца ноября установят две 20-тонные емкости для белорусского кислорода. Это две тысячи баллонов сжиженного газа для лечения коронавирусных больных.

Такие же емкости появятся еще в четырех лечебных учреждениях региона. В том числе и в госпитале в Унече, который сейчас готовят к возможному открытию.

– Как мы решили по кислороду, – рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании оперштаба. – Для наших госпиталей его достаточно, но поставщики не всегда могут оперативно пополнять запас баллонов. И это не только проблема нашего региона, эта проблема всей страны. И в настоящее время уже ведется предварительная работа по установке емкостей для наполнения их сжиженным кислородом из Белоруссии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».