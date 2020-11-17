Брянские осужденные убрали мусор на графской усадьбе в Ляличах

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области заключенные и сотрудники колонии поселения №3 провели субботник на территории исторического памятника в Суражском районе. Благоустройство коснулось дворцового комплекса и церкви Святой Екатерины в Ляличах.

Осужденные совместно с сотрудниками исправительного учреждения убрали лишнюю растительность и мусор на обширной территории около развалин дворца графа Петра Завадовского.

Во время субботника заключенным рассказали об истории создания графской усадьбы и церкви Святой Екатерины, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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