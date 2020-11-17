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Спорт

Брянские футболисты выступили против начальника команды

Спортсмены написали открытое письмо на имя руководителя областного спорткомитета
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Футболисты брянского «Динамо» пожаловались на начальника команды Валерия Корнеева. Открытое письмо на имя руководителя регионального управления физической культуры и спорта они разместили в социальной сети.

Спортсмены оценили сложившуюся в команде ситуацию как кризисную. По их словам, с приходом нового руководителя в коллективе была нарушена благожелательная обстановка. В клубе провоцируют конфликты, в которые втягивают окружающих.

Футболисты просят руководство спорткомитета донести их позицию до президента ФК «Динамо – Брянск» и до губернатора Брянской области. Под текстом открытого письма свои подписи поставили 22 человека.

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