В Брянской области новые случаи коронавируса выявили в 13 городах и районах. За минувшие сутки больше всего новых заболевших оказалось в Брянском районе. Здесь диагноз поставили 51 человеку.

В Брянске ковид обнаружили у 36 горожан. В Злынковском районе COVID-19 заразились 14 человек, в Климовском районе – 13, в Новозыбкове – 11. В Дятьковском районе выявили семь новых случаев, в Стародубском – пять.

В Севском районе за сутки произошли два случая заражения. По одному заболевшему нашли в Карачевском, Трубчевском, Унечском, Дубровском районах и в городе Фокино, сообщили в оперштабе.

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