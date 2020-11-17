Директора «Брянского льна» наказали за задержку зарплаты работнику

Штраф в размере 10 тысяч рублей выписан руководителю предприятия «Брянский лен» в Дубровском районе. Он задолжал заработную плату работнику. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры во вторник, 17 ноября.

В прокуратуру обратился житель Дубровского района. Он пожаловался на нарушения трудового законодательства на его месте работы – в ООО «Брянский лен».

Проверка эту информацию подтвердила. Оказалось, что работодатель выплачивал работнику заработную плату с нарушением сроков, прописанных в трудовом договоре.

В итоге нарушителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Также на него составили административный протокол по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». В результате чего оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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