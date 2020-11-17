Ворованных в Брянской области коров орловчане сбывали в кафе

На приусадебном участке дома одного из подозреваемых обнаружили еще семь коров и 17 телят. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области задержали двух ранее судимых мужчин, которые похитили с расположенного в Карачевском районе пастбища трех породистых коров на общую сумму 153 тысячи рублей.

40-летний и 37-летний жители Орловской области увозили животных на личных автомобилях и забивали их. А мясо реализовывали знакомому владельцу кафе.

При обыске у подозреваемых изъяли охотничьи ножи, части туш, кости и другие предметы, подтверждающие причастность к хищениям. На приусадебном участке дома одного из подозреваемых обнаружили еще семь коров и 17 телят. Выяснилось, что этих животных в течение нескольких месяцев также украли с пастбищ.

На незадачливых предпринимателей завели уголовное дело за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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