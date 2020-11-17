На «Брянске-1» самосвал оборвал троллейбусные провода

Внушительный автомобильный затор образовался в Володарском районе Брянска рано утром во вторник, 17 ноября. Виной тому – обрыв троллейбусных проводов. Такая информация появилась в социальных сетях.
По словам очевидцев, большую часть проводов повредил большегрузный автомобиль – предположительно, самосвал. Инцидент произошел на кольце возле железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (он же «Брянск-1»).
«Выставлены два наряда ДПС, движение затруднено. Жители, ищите места объезда, будет пробка!», – предостерег горожан автор поста.
Подробности ЧП из официальных источников пока не поступали.
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