У 24-летнего жителя Брянска нашли 20 частей от снарядов и мин

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске у 24-летнего молодого человека нашли больше 20 частей от мин, снарядов и гранат времен Великой Отечественной войны. Опасные предметы полицейские обнаружили в гараже и квартире.

- Корпуса боеприпасов обследовали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Один из предметов представлял опасность.

Снаряд поместили в специальный контейнер и вывезли на полигон. Боеприпас уничтожили.

Остальные предметы передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Правоохранители завели уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый нашел боеприпасы во время раскопок в местах боев.

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